Екатеринбург, 14 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Свердловской области, по состоянию на 14 октября, выявили 562 случая заражения коронавирусом. Из них 134 факта приходится на Екатеринбург. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 552 случая. С начала пандемии зафиксировано 146 564 носителя коронавируса.

От COVID-19 излечились 134 479 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли 6897 человек.

Напомним, в Свердловской области ухудшается эпидситуация. С 25 октября свердловчанам придётся предъявлять QR-код о вакцинации или специальную справку, чтобы попасть в бассейны, музеи, кинотеатры, салоны красоты и ряд других учреждений.