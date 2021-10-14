Афины , 14 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Греции за последние сутки выявили 2338 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вечером 13 октября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 684 706 случаев инфицирования. Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрирован 31 случай смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 241.

В общей сложности 343 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 80,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.