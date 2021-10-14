Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 32 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 октября.

Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали 22 женщины в возрасте от 44 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 47 до 80 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 7 209 заболевших.