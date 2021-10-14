Лима, 14 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо отметил тот факт, что его страна добилась применения более 30 миллионов доз вакцин против COVID-19, и поблагодарил медицинский персонал, ответственный за выполнение этой задачи. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

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Президент также поблагодарил население за то, что оно приходит на вакцинацию в рамках кампании, которая имеет тенденцию к усилению, поскольку в сентябре было применено 8 298 545 доз, что является рекордным месячным показателем.

«Это достижение — заслуга медицинского персонала и тех, кто пришел на вакцинацию с убежденностью и любовью к своей стране», — сказал Кастильо.

В то же время он опубликовал таблицу с ежемесячными показателями кампании по вакцинации. Согласно таблице, в феврале 2021 года было использовано 322 529 доз, в июле — 5 806 279, в августе, в месяц начала пребывания Кастильо у власти, — 5 560 689 доз, а в сентябре — 8 298 545.

По словам министра здравоохранения Эрнандо Севальоса, на сегодняшний день общее количество вакцин достигло 30 миллионов 170 тысяч, причем 60,8% населения в возрасте от 12 лет и старше получили одну дозу вакцины.

Кроме того, 78,3% пожилых людей в возрасте старше 60 лет и старше и 76,8% в возрасте от 50 до 60 лет были полностью привиты.