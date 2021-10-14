Цхинвал, 14 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом в результате 283 лабораторных исследований. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 14 октября сообщила агентству «Рес».

Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 7152 носителя SARS-CoV-2, из них 5560 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1592 носителя коронавируса.

Днём ранее, в Южной Осетии выявили 120 случаев заражения коронавирусом в ходе 295 исследований. 40 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что днём ранее в Южной Осетии сообщили о 120 выявленных случаях заражения SARS-CoV-2 за сутки. Это является «рекордом» для республики.