Жириновский предложил отдавать мандат отказника другой партии
Москва, 14 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил в случае отказа от депутатского мандата представителя одной партии передавать мандат другой политической силе, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Жириновский
«Такие законы есть в других странах: если партия не хочет направить того, за кого голосовал избиратель, тогда другой партии отдать этот мандат, сразу прекратиться эта беготня», — предложил Жириновский в ходе пленарного заседания.
По подсчетам, 88 кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва отказались от мандатов. Всего в нижней палате парламента 450 депутатов.