Москва, 14 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил в случае отказа от депутатского мандата представителя одной партии передавать мандат другой политической силе, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

«Такие законы есть в других странах: если партия не хочет направить того, за кого голосовал избиратель, тогда другой партии отдать этот мандат, сразу прекратиться эта беготня», — предложил Жириновский в ходе пленарного заседания.

По подсчетам, 88 кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва отказались от мандатов. Всего в нижней палате парламента 450 депутатов.