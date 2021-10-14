Москва, 14 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции умерли 72 пациента. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Число умерших осталось на том же уровне, чем сутки ранее, 13 октября. В течение последних дней смертность от коронавирусной инфекции остаётся стабильной.

В штабе рассказали, что в столице госпитализировали 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.

Выздоровели за сутки 3136 заболевших жителей Москвы, с начала пандемии — более 1,5 млн человек.