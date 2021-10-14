Москва, 14 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. По состоянию на 14 октября 2021 года более 3 тыс. учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. За последние три недели количество карантинов, введенных в образовательных организациях, увеличилось более чем в два раза. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе департамента образования Москвы.

Караханян Ваган ИА Красная Весна Школа. Москва

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»Это почти 87 тысяч учеников. Также на карантин направлено 870 дошкольных групп, где занимались почти 23 тысячи детей», — уточнили в департаменте.

При этом на карантин полностью не закрыта ни одна образовательная организация в Москве. В депобразования отметили, что этого удалось добиться благодаря соблюдению всех необходимых эпидемиологических мер.

Напомним, что с 14 октября на базе 10 школ Москвы началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели.

«В условиях роста заболеваемости среди детей данная мера своевременна и направлена на то, чтобы как можно раньше выявлять потенциально заболевшего ученика. Это поможет быстрее оказать заболевшему медицинскую помощь и при этом обезопасить остальных детей от риска заражения», — полагают в департаменте.