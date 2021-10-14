Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Ростовская область второй день обновляет рекорд по коронавирусу. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 552 человека. Для сравнения: днём ранее выявили 541 носителя инфекции, передаёт ИА REGNUM 14 октября.

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Наибольшее число заражений коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону (190), Волгодонске и Таганроге (по 20), Шахтах (18), Новошахтинске и Новочеркасске (по 16), Азове и Каменске-Шахтинском (по 12). Около 15% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 20% — дети.

В Ростовской области за весь период пандемии зарегистрировано 145 932 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 124 727 человек.