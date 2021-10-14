Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге констатировали 67 летальных исходов, основной причиной которых стала коронавирусная инфекция, сообщили 14 октября в федеральном оперштабе. Этот показатель — на два случая больше, чем в предыдущий день, и он становится самым большим уровнем суточной смертности за осень 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших от ковида

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Последний раз столь высокая суточная смертность была зафиксирована по итогам 31 июля 2021 года, во время третьей волны эпидемии.

Общее число жертв COVID-19 в Петербурге достигло 22 703 человек. Летальность болезни в регионе составляет около 3,5%. При этом по числу умерших от ковида на 100 тыс. населения (424,2 случая смерти) Петербург находится на первом «непочетном» месте среди регионов РФ.

Также за минувшие сутки зафиксировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом, это на 125 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего за время пандемии подтверждено 654 596 случаев заражения, излечились 602 182 человека, в том числе 2004 пациента выписаны за последние сутки.