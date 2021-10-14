Осло, 14 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Пост премьер-министра Норвегии займет лидер норвежской Рабочей партии (РП) Йонас Гар Стёре, которая ранее одержала победу на выборах. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба правительства скандинавской страны.

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«Новое правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12:00 (13:00 мск). Премьер-министр — Йонас Гар Стёре», — говорится в сообщении.

При этом о том, кто займет другие посты в кабинете министров страны, станет известно в течение дня.

Отметим, 13 сентября левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией победил на выборах в парламент Норвегии, после чего указанная партия смогла сформировать правительство и будет определять политику в стране в течение четырех ближайших лет.