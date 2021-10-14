Москва, 14 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Абсолютный максимум числа смертей от коронавирусной инфекции установлен в России за последние сутки. Это следует из обновлённой 14 октября статистики федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки зафиксировано 986 летальных исходов. Предыдущий максимум установлен днём ранее, 13 октября, тогда скончались 984 человека. Всего коронавирусная инфекция, согласно статистическим данным, унесла жизни 220 315 жителей России.

В штабе рассказали, что за сутки в России выздоровели почти 21,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных за последние сутки заражений коронавирусом в Российской Федерации увеличилось на 31 299 случаев, что является абсолютным максимумом за всё время пандемии.