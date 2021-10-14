Москва, 14 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Госдуме 12 депутатов болеют COVID-19, это на одного депутата больше, чем на первое пленарное заседание созыва, больше всего не болевших и не вакцинировавшихся во фракции «Новые люди». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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«На сегодняшний день 12 депутатов болеют. Количество выросла, было 11 человек», — сообщил Володин на пленарном заседании.

По его словам, 92% депутатов Госдумы вакцинированы или переболели, 8%, то есть 37 депутатов не болели и не вакцинированы.

Говоря о фракциях, Володин проинформировал, что 5% депутатов не болели и не вакцинировались в «Единой России», 5% — в ЛДПР, 10% — в СРЗП, 18% — в КПРФ и 30% — «Новые люди».