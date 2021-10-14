Индиан-Уэллс, США, 14 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев может отказаться от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 14 октября он заявил на пресс-конференции на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

«Я очень устал, и во время турнира возникло несколько вещей, касающихся моего физического состояния. Так что посмотрю в следующие несколько дней, смогу ли я выступить в Москве», — сказал Медведев.

Он добавил, что очень хочет сыграть на Кубке Кремля, на котором не выступал с 2018 года. Кроме того, он подписал контракт с турниром в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев проиграл Григору Димитрову в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.