Миграционная амнистия: Узбекистан должен оценить дружеский жест России
Москва, 14 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Миграционные потоки вРоссиюнадо сокращать, но если уж они являются фактом нашей жизни, то осуществляться трудовая миграция должна на основе четких договорённостей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мигранты
Как сообщалось ранее, в МВД РФобъявили о «миграционной амнистии» в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее запретили въезд на территорию страны. Амнистия не распространяется на граждан, депортированных на основании решений судов.
«Насколько я понимаю, это решение идёт в русле общего наведения порядка с миграционными потоками в нашу страну. Эти потоки надо сокращать, но если уж они являются фактом нашей жизни, то осуществляться трудовая миграция должна на основе четких договорённостей. В этом вопросе для меня присутствует и очевидное свидетельство цивилизационной притягательности России. Сегодня говорить о том, что это только наследие бывших тесных связей наших стран и народов в рамках СССР, не приходится: уже выросли новые поколения и для них Россия притягательна по-своему.
Вижу в этом решении и внешнеполитическую составляющую. В настоящее время Вашингтон, как известно, сильно давит на Ташкент на предмет размещения на территории Узбекистана американских воинских подразделений. Узбекистан, к сожалению, не является в настоящее время членом ОДКБ, но связи у нас с ним по военной и контртеррористической линиям плотные. Россия не раз заявляла, что считает размещение американских войск и военной инфраструктуры в Средней Азии неприемлемым. Надеюсь, дружеский жест нашего правительства будет соответствующим образом оценён узбекским руководством«, — отметил Михаил Демурин.