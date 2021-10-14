Кишинёв, 14 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду не будет принимать участие в саммите Совета глав государств СНГ в Минске. Об этом сообщила журналистам премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

President.gov.ua Майя Санду

«Я представлю Молдову на этом форуме», — сказала глава молдавского правительства.

Заседание Совета глав государств СНГ назначено на 15 октября в формате видеоконференции. Председательствует в СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что Санду в ноябре 2020 года, сразу после победы на президентских выборах в Молдавии, заявила о необходимости прозападного курса для страны. Подобные заявления делала и Гаврилица, став премьер-министром республики.