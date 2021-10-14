Москва, 14 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ отреагировала на запрос ИА REGNUM касательно просьбы разобраться в публикации «Дневника московского школьника» издательства «Феникс+», на обложке которого карта России изображена без Курильских островов.

Россия на карте

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации обращение <…> направлено в Министерство просвещения Российской Федерации для рассмотрения в соответствии с компетенцией и информирования агентства о результатах», — говорится в тексте документа.

Ответ подписан начальником отдела управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Д. П. Бугаевой.