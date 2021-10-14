Москва, 14 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Число выявленных за последние сутки заражений коронавирусом в России увеличилось на 31 299 случаев, что является абсолютным максимумом за всё время пандемии. Свежую статистику по заболеваемости опубликовал 14 октября федеральный оперативный штаб.

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Из данных следует, что за сутки в стране выявлено 31 299 новых случаев заражения в 85 регионах. Показатель существенно вырос по сравнению с предыдущими сутками, когда выявили 28 717 новых случаев заражения.

В штабе рассказали, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 7 892 980.

Среди регионов на первом месте Москва. В столице 6712 новых случаев заражения против 4410 случаев днём ранее. Также среди лидеров Санкт-Петербург и Подмосковье.