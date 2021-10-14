Джакарта, 14 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Индонезия получила 688 800 доз вакцины против коронавируса от французского правительства, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

В Индонезию доставили 688 800 доз вакцины AstraZeneca. В общей сложности Индонезия получила 3 852 340 доз вакцины AstraZeneca.

Индонезия выражает глубокую признательность за помощь и поддержку со стороны Франции. Солидарность и тесное сотрудничество — главные активы в преодолении пандемии.

В настоящее время в стране насчитывается 281 216 720 доз вакцины.

Правительство продолжит упорно работать, чтобы удовлетворить потребности индонезийского народа в вакцинах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии и первая леди страны отправились в провинцию Восточная Нуса Тенггара.