Москва, 14 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 31 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 892 980.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 986 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 220 315.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 936 756 человек вылечились от нового заболевания, 21 670 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 28 717 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.