Нижний Новгород, 14 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки 37 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось о 37 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе — максимальный показатель числа умерших за сутки с начала пандемии.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7079 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября в регионе выявили 682 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым максимальным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 668 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 178 410 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9596 человек.

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