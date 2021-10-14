Нижний Новгород, 14 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 14 октября выявили 682 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым максимальным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 668 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 178 410 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 517 человек, всего выздоровели с начала пандемии 161 735 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 37 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7079 человек. Накануне сообщалось также о 37 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области — максимальный показатель смертей за сутки с начала пандемии.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9596 человек.

Напомним, по состоянию на 13 октября в регионе проведено 3 829 543 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 11 034 нижегородца. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 432,0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции, несмотря на постоянно увеличивающийся суточный прирост носителей инфекции, не изменился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 13 октября остаются свободными 14% коек в ковид-центрах.