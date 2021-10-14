Москва, 14 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Потребителям в России в магазинах предлагают безопасный и качественный мороженный минтай, который отвечает всем требованиям законодательства. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам проведенного исследования этого продукта питания.

Foodinformer.ru Минтай

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Эксперты исследовали произведённую в России продукцию 15 торговых марок по 36 показателям. Из них 19 — показатели безопасности. Кроме этого, специалисты изучали качество, органолептические показатели, проверяли соблюдение требований к маркировке.

«Результаты показали, что вся рыба соответствует требованиям законодательства, а минтай семи марок может претендовать на получение российского Знака качества», — отметили в Роскачестве.

В составе рыбы не обнаружено тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, превышающих допустимые. Не выявлены превышения и по микробиологическим показателям. Не подтвердился миф о том, что вся рыба заражена личинками паразитов. В продукции ни одной торговой марки не выявили присутствия живых личинок паразитов.

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Однако продукция некоторых торговых марок не соответствовала требованиям опережающего стандарта Роскачества по такому показателю, как «паразитарная чистота». В минтае трёх торговых марок были обнаружены мёртвые личинки.

Из 15 исследованных торговых марок минтай мороженый семи торговых марок признан высококачественным.

«С уверенностью можно утверждать, что минтай — безопасная, полезная для потребителя и при этом сравнительно недорогая рыба», — добавили специалисты Роскачества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российская система качества (Роскачество) провела проверку крабовых палочек, выяснив, что вся проверенная продукция безопасная и качественная.