Мурашко: в России на лечении находится более 1,1 млн пациентов с COVID-19
Москва, 14 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В настоящий момент свыше 1,1 млн жителей России проходят лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 14 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему», — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Помимо того, Мурашко добавил, что, по его мнению, в связи с этим необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса, а также соблюдать все необходимые меры профилактики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила в свою научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) 26 экспертов, которые снова попытаются определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.