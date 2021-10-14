Москва, 14 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В настоящий момент свыше 1,1 млн жителей России проходят лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 14 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

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«Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему», — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Помимо того, Мурашко добавил, что, по его мнению, в связи с этим необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса, а также соблюдать все необходимые меры профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила в свою научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) 26 экспертов, которые снова попытаются определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.