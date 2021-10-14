Москва, 14 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Певица Любовь Успенская высказалась относительно ДТП, в которое попала журналистка Ксения Собчак. Она написала пост по этому поводу в личном Instagram-аккаунте 13 октября.

Скриншот с YouTube Любовь Успенская

https://www.instagram.com/p/CU-X10YD7Zk/

Успенская отметила, что сочувствует Собчак, несмотря на то, что журналистка не является тем человеком, с которым она бы «хотела поддерживать приятельские отношения». Певица упрекнула Собчак в том, что, рассказывая о ДТП, та «говорит больше о себе и деньгах: «у МЕНЯ сотрясение», «Я волнуюсь», «окажем помощь».

Успенская, проявляя сочувствие семье погибшей, не упустила момент вспомнить обидные слова Собчак о её дочери. «В свое время Ксения говорила о моей дочери как об избалованном, «золотом» ребенке… В общем, сейчас не об этом. Сейчас о боли. О боли конкретных людей и семей. Примите мои искренние соболезнования», — закончила свой пост певица.

Ранее Ксения Собчак довела до слёз Любовь Успенскую на съёмках одной из передач. Певица тогда покинула студию, не дождавшись окончания записи программы.

Добавим, что после выхода комментария Успенской, супруг Собчак, режиссёр Константин Богомолов, высказался о всей ситуации с ДТП. Он посочувствовал тем, кто стал участником аварии, но отметил, что «последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счёты и прочитать нотацию».