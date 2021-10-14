Москва, 14 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуме назвали цинизмом предложение Минстроя запретить гражданам выбирать управляющую компанию (УК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд нового дома

«Жилищно-коммунальная мафия и ее лоббисты в Минстрое придумали очередной способ грабежа граждан. Чем хуже качество ЖКУ, тем больше денег вынуждены платить жильцы в пользу алчных дармоедов из сферы ЖКХ. Просто беспредельный цинизм», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв (ЛДПР) в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России планируется создание регоператоров по управлению жильем — они будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур, пишут «Известия». Такое положение отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой. Деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с граждан, предположили эксперты.