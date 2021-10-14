Москва, 14 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. У народного артиста РФ певца Александра Серова, который был ранее госпитализирован с COVID-19, тяжелое состояние. Об этом 14 октября сообщает Телеграмм-канал «Mash».

ASchekinov Alexey Victorovich Александр Серов

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"Состояние Александра Серова — тяжёлое. У него развилась дыхательная недостаточность II степени», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что певец находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии и у него на 50−75% поражены легкие.

«Также у Александра Николаевича развилась дыхательная недостаточность II степени — минимальная активность вызывает одышку», — добавляется в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что протекание нового заболевание у артиста осложнено сахарным диабетом, на фоне гормональной терапии перешедшим в состояние декомпенсации и есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

«Сейчас Александр лечится антибиотиками и гормонами, дышит через кислородную маску. Он находится в ясном создании, стабилен», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа дочь Александра Серова — Мишель Серова — рассказала, что ее отец, на минувшей неделе попавший в тяжелом состоянии с COVID-19 в больницу, в настоящее время проходит интенсивное лечение.