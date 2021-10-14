Кишинёв, 14 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Резкий рост данных о количестве выявленных в Молдавии случаях заражения SARS-CoV-2 за 13 октября является следствием статистической ошибки. Об это сообщила глава минздрава республики Алла Немеренко в соцсети Facebook.

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«В статистику среды была включена часть результатов, полученных в понедельник», — написала министр.

Немеренко заявила, что накладка произошла из-за того, что не все лаборатории в республике вовремя предоставили данные об исследования. По словам главы минздрава, эту проблему уже решили.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 октября в Молдавии сообщили о 2052 случаях заражения коронавирусом в результате проведения 11 372 тестов. 11 октября, в понедельник, сообщили о проведении 2192 исследований на SARS-CoV-2, из которых положительными были 535.