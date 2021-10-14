Москва, 14 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В 2022 году не планируется проводить ЕГЭ в дистанционном формате. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ

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«Дистанционный формат сдачи экзамена не предусмотрен, технологии такой нет», — сказал Музаев.

По его словам, образовательные ведомства не планируют разворачивать пункты «под ковид».