Москва, 14 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Экспорт газа в Европу и Турцию намерен в следующем году увеличить до 16 млрд куб. м Азербайджан. Об этом 14 октября рассказал журналистам азербайджанский министр энергетики Парвиз Шахбазов в кулуарах «Российской энергетической недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Мы поставляем газ в Турцию в европейском направлении. По Южной газовому коридору у нас запланировано 16 млрд. В конечном итоге мы выйдем на объемы 16 млрд куб. м в год. В полном объеме это будет в следующем году, экспорт газа, в Турцию и Европу. 6 млрд — Турция и 10 млрд — в Европу», — сказал Шахбазов.

Кроме того, министр энергетики Азербайджана добавил, что страна договорилась поставлять в Турция дополнительно 3,5 млрд кубометров газа в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что европейские партнеры пока не обращались к России с просьбой увеличить поставки газа.