Брянск, 14 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Брянской области 14 октября подтверждено 315 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 5 828 тестов. В летальную статистику внесли ещё 13 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 69 355 носителей коронавируса. Справились с заражением 63 444 человека, в том числе 243 — выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 614 пациентов.

В лабораториях проведено 857 006 исследований на коронавирус.