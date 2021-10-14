София, 14 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии введены жесткие карантинные меры в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом 14 октября сообщает Болгарское национальное радио.

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Согласно официальной информации, с сегодняшнего дня в Софии отменяются все масштабные мероприятия, включая конференции и форумы, а также музыкальные концерты на стадионах. Обучение в школах и центрах детского и юношеского творчества переводится в режим он-лайн, а театры, кинотеатры и лекционные аудитории станут работать при условии заполнения мест не более 30%. Помимо прочего, заведения системы общественного питания и магазины будут открыты с 07:00 до 23:00.

Напомним, общее число выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 531 тысячу человек. Из них скончались 22 004 пациентов.