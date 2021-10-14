Москва, 14 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Цены на непродовольственные товары в России могут вырасти на 7,2%, и этому есть объяснение, заявил 14 октября ИА REGNUM экономист Пётр Заборцев. Он напомнил о прогнозе Минэкономики РФ по отдельным показателям инфляции на 2021−2024 годы. По данным министерства, к концу 2021 года вырастут цены на бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. «В свете непрекращающейся эмиссии денег в мировой и отечественной экономике на рынках началась закономерная инфляция. И если рост цен на фондовом рынке даже радовал некоторых аналитиков — ведь это рост стоимости активов, то выплескивание инфляции на товарные рынки заставляет людей всё больше нервничать», — отметил эксперт.

ИА REGNUM Цены

По его словам, первым рынком, который ощутил на себе монетарное давление, стал рынок сырья: «Чёрные и цветные металлы, продукты химической промышленности, а сейчас уже и углеводороды, — всё стало расти бешеными темпами. Строительная сталь выросла почти в два раза за год. Примерно так же, вдвое, выросли цены на пиломатериалы. А теперь газ и уголь растут в цене на десятки процентов в месяц».

Как пояснил Заборцев, если ситуация не изменится, то всё это выльется на потребительские рынки и создаст огромные инфляционные волны. Именно поэтому 7,4% инфляции от Минэкономразвития — это, скорее всего, даже оптимистичный прогноз.

«Такая сырьевая инфляция — это прямая дорога к разгону инфляции издержек и, как результат, одновременному росту цен и снижению выпуска. Стагфляция — это одно из самых неблагоприятных развитий событий в экономике, которое только может произойти. Падающий выпуск и, одновременно, растущие цены способны резко снизить доходы населения и пространство для маневра у нашего правительства», — подчеркнул экономист.

Он называет сложившуюся ситуацию сложной, поэтому сейчас министерствам и ведомствам как никогда важно быть активными и проводить деятельную промышленную политику. «Нужно поддерживать и удерживать работоспособными ключевые цепочки передела, ключевые сектора экономики. Необходимо фундаментально снижать издержки, в первую очередь непродуктивные транзакционные издержки, порожденные несовершенством самой экономической системы. Нужно предвидеть последствия для нас от роста цен на импорт и с опережением стимулировать у себя развитие выпуска товаров, которые могут быстро подорожать. У нас есть и сырье, и большинство технологий. Всё это можно и нужно использовать. Правительству стоит удерживать высокий уровень занятости всеми силами, поддерживать реальный выпуск непродовольственных и продовольственных товаров», — добавил эксперт.