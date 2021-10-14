Вашингтон, 14 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Кризис в мировой экономике удастся преодолеть только после того, как население всех стран будет привито от коронавируса в нужной пропорции. К этому выводу пришли участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщил замминистра финансов России Тимур Максимов журналистам по итогам этих встреч.

(сс) Javier Ignacio Acuña Ditzel Главное здание МВФ в Вашингтоне

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«Пока все страны в необходимой пропорции не будут вакцинированы, мир не вернётся к старой нормальности», — привёл Максимов тезис участников сессии.

Он рассказал, что в ходе обсуждения поднимались вопросы о наращивании производства вакцин от COVID-19 и обеспечении доступа к ним. Если этого не сделать, ситуация с коронавирусом не сдвинется, а прогнозировать её тяжело, так как разные страны постоянно накрывают новые волны эпидемии.

Пока эта проблема не будет решена, всё остальное останется на втором плане, подчеркнул Максимов.

Он добавил, что странам Группы двадцати (G20) предстоит решить ещё одну общую задачу — подготовить инструменты для борьбы с вероятными новыми пандемиями. Одно из предложений касается выделения огромных средств на создание единого медицинского механизма, но единства между странами в этом вопросе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал широкое применение бустерных вакцин.

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