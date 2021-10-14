Москва, 14 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти может восстановиться к концу 2022 года. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

Government.ru Александр Новак

«Что касается нефтяного рынка, он восстанавливается последовательно, и это наиболее сбалансированный рынок, который на сегодняшний день хоть и в полном объёме не восстановился по итогам мирового кризиса 2020 года, тем не менее мы видим, что в 2021 году общий рост спроса примерно составит 6 млн баррелей из тех 10, которые мы потеряли в прошлом году», — заявил Новак.

«В следующем году, возможно, мы уже получим к концу года полное восстановление рынка. Опять же, это пока что прогнозы — мы надеемся на это», — указал он.