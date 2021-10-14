Тбилиси, 14 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 52 620 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4212 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 14 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 649 407 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 607 563 победили инфекцию, в том числе 1982 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9370 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 38 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4894 пациента, в оборудованных гостиницах — 889.

Днём ранее в Грузии после проведения 49 386 тестов выявили 4837 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1586 человек, умерли за сутки 26 пациентов с COVID-19.