Черкесск, 14 октября 2021, 10:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сформировано новое правительство. Вновь избранный 19 сентября 2021 года на третий срок глава региона Рашид Темрезов объявил его состав на состоявшемся заседании. Ранее был назначен председатель правительства Мурат Аргунов.
У него появилось восемь заместителей, в том числе первый вице-премьер Хызыр Чеккуев и вице-премьеры — Дмитрий Бугаев, Ирина Гербекова, Мадина Гогова, Евгений Гордиенко, Евгений Поляков, Джанибек Суюнов и Мурат Суюнчев.
Назначены 16 министров. Из них половина сохранила свои посты, остальные восемь — новички. Среди них глава минприроды Диана Кочкарова, министр промышленности Хизир Борануков, министр строительства Ренат Семенов, глава минцифры Валерий Медовый, руководитель минимущества Роман Баскаев и глава минфина Вадим Камышан. Появилось два новых ведомства, созданных из министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР — минтуризма и курортов КЧР и минмолодежи. Первое возглавил Расул Текеев, второе — Ибрагим Тоторкулов.
Напутствуя новое правительство на работу, Рашид Темрезов отметил, что приоритетом для каждого ведомства должно стать на 100%-ное достижение установленных целевых индикаторов по реализации 45 региональных проектов по десяти нацпроектам.
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