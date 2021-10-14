Черкесск, , 10:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сформировано новое правительство. Вновь избранный 19 сентября 2021 года на третий срок глава региона Рашид Темрезов объявил его состав на состоявшемся заседании. Ранее был назначен председатель правительства Мурат Аргунов.

Рашид Темрезов Kchr.ru

У него появилось восемь заместителей, в том числе первый вице-премьер Хызыр Чеккуев и вице-премьеры — Дмитрий Бугаев, Ирина Гербекова, Мадина Гогова, Евгений Гордиенко, Евгений Поляков, Джанибек Суюнов и Мурат Суюнчев.

Назначены 16 министров. Из них половина сохранила свои посты, остальные восемь — новички. Среди них глава минприроды Диана Кочкарова, министр промышленности Хизир Борануков, министр строительства Ренат Семенов, глава минцифры Валерий Медовый, руководитель минимущества Роман Баскаев и глава минфина Вадим Камышан. Появилось два новых ведомства, созданных из министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР — минтуризма и курортов КЧР и минмолодежи. Первое возглавил Расул Текеев, второе — Ибрагим Тоторкулов.

Напутствуя новое правительство на работу, Рашид Темрезов отметил, что приоритетом для каждого ведомства должно стать на 100%-ное достижение установленных целевых индикаторов по реализации 45 региональных проектов по десяти нацпроектам.

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