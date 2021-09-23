Черкесск, , 14:29 — REGNUM Парламент Карачаево-Черкесии утвердил на должность главы правительства республики Мурата Аргунова. Его кандидатуру предложил на рассмотрение депутатов Народного собрания глава субъекта РФ Рашид Темрезов.

Центральная площадь Карачаево-Черкесии Ольга Заузанова © ИА REGNUM

Сегодня, 23 сентября, в ходе заседания внеочередной 28 сессии Народного собрания (Парламента) КЧР парламентарии единогласно утвердили Аргунова на пост главы правительства, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Напомним, в Карачаево-Черкесии 19 сентября состоялись выборы главы субъекта РФ. На третий срок был переизбран Рашид Темрезов. В соответствии с Конституцией КЧР правительство во главе с Асланом Озовым сложило с себя полномочия. В настоящее время началось формирование нового состава правительства.

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