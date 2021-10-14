Минск, 14 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Региональную интеграцию в рамках Содружества независимых государств (СНГ) необходимо развивать в условиях кризисов и современных угроз. Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, открывая в Минске заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком составе.

See2me.ru Владимир Макей

«Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают достаточным, я бы сказал, колоссальным потенциалом», — приводит его слова агентство БелТА.

Также Макей добавил, что, продолжая свое многоплановое сотрудничество, страны СНГ могут гораздо быстрее преодолевать связанные с пандемией кризисы и другие тревожные вызовы современности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что СНГ зарекомендовал себя в качестве эффективной и важной организации.