Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Петербурге задержали троих мигрантов, их подозревают в нападении на 28-летнего земляка, которого оставили лежать с ранением груди на одной из линий Васильевского острова. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Сообщение о том, что у дома 43 по 6-й линии В.О. лежит мужчина с ножевым ранением, поступило от очевидцев в дежурную службу 10 октября. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность потерпевшего. Им оказался 28-летний гражданин одного из азиатских государств СНГ. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.

Расследуя уголовное дело по факту покушения на убийство, сотрудники уголовного розыска вышли на предполагаемых преступников. Ими оказались 20-летний, 23-летний и 24-летний граждане одной из бывших советских республик.

«Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ», — подытожили в ведомстве.