Москва, 14 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В новом составе Государственной думы пост заместителя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды назначена руководитель регионального исполкома Народного фронта в Свердловской области, участник акции #МЫВМЕСТЕ Жанна Рябцева («Единая Россия»).

ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Перед собой я ставлю много целей. Особое место в планах отвожу исполнению народной программы «Единой России», это действительно важно для нас, для миллионов соотечественников. Много вопросов касается именно экологической ситуации в регионах нашей страны. Сегодня в Государственной думе очень сильный состав, много опытных политиков, немало важно, что депутатские места заняли общественники, волонтеры. Совместно нам удастся достичь высоких результатов. Еще раз хочу выразить благодарность гражданам, поддержавшим партию и меня лично. Впереди долгий путь. Давайте идти по нему, как и прежде — вместе», — отметила Жанна Рябцева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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