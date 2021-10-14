Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Представительная делегация радикального движения, пришедшего к власти в Афганистане, на следующей неделе прибудет в Москву для участия в консультациях. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 14 октября на брифинге на полях III Евразийского женского форума.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану», — сказала Захарова.

Ранее в МИД анонсировали очередную встречу по Афганистану в московском формате, она намечена на 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 8 октября, что московская встреча по Афганистану — это шаг на пути к международной конференции, где будет рассматриваться восстановление этой страны. Московский формат предполагает участие России, Ирана, Китая, Пакистана, Индии, США и Афганистана.

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