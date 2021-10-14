Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Ростовская областная клиническая больница, на базе которой развёрнут ковидный госпиталь вместимостью 670 коек, не смогла заключить контракт на поставку медицинского кислорода. На сайте госзакупок опубликован протокол о признании электронного аукциона на сумму 31 млн рублей несостоявшимся, передаёт ИА REGNUM.

Павел Соболев ИА REGNUM Прибор для определения сатурации (насыщения крови кислородом). Один из самых часто используемых при работе с коронавирусными пациентами

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«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признаётся несостоявшимся», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что нехватка кислорода может грозить пациентам с COVID-19 в Ростовской области. Инцидент может возникнуть в связи с регламентными работами на предприятии по производству медицинского газа. В настоящее время решается вопрос о максимальном сокращении срока проведения работ.