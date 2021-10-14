Новосибирск, 14 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 8 ноября будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию. Соответствующее постановление №419-п 14 октября подписано главой региона Андреем Травниковым, сообщает региональное правительство.

Nso.ru Андрей Травников

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Изменения внесены в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

В соответствии с документом, проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, кубков и т. д с количеством зрителей от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров с числом посетителей от 500 человек допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.