Москва, 14 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 оказали влияние на ситуацию на нефтяном рынке. Об этом 14 октября заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах «Российское энергетической недели».

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Мохаммед Баркиндо

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«Мы должны отметить внешние факторы, которые влияют на эволюцию нефтяного рынка. Это связано с реакцией государств на новые штаммы коронавируса», — сказал он.

Также Баркиндо добавил, что для выравнивания дисбаланса на нефтяном рынке странам и таким организациям, как ООН, по его мнению, нужно ускорить темпы вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила в свою научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) 26 экспертов, которые снова попытаются определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2.