Варшава, , 10:04 — REGNUM Возможность переписать договор о Европейском союзе поддерживает Польша. Об этом 14 октября заявил заместитель польского министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

Павел Яблоньский Gov.pl

«Без сомнения, это выход, который может повести европейскую интеграцию в правильном направлении», — сказал он в ответ на вопрос о возможность переписать указанный договор.

«О необходимости реформировать договор, переписать его говорил несколько лет назад (лидер правящей в Польше партии «Закон и Справедливость») Ярослав Качиньский», — напомнил Яблоньский.

Также замглавы МИД Польши добавил, что в Варшаве считают главной проблемой, с которой сталкивается польская сторона, попытку «расширения компетенций институтов за пределы того, что написано в договоре».

«Европейские институты за счет новой интерпретации права пытаются причислить к своим компетенциям больше того, что им передали страны-члены», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября лидер коалиции польских евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке заявил, что тема возможного выхода Польши из Европейского союза используется политическими силами в Польше только для того, чтобы повлиять на избирателей конкурентов.