Лондон, 14 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В сети появились фотографии уникальный спорткар Porsche 911 RSR Evo, который будет продан на британском онлайн-аукционе Collecting Cars. Снимки размещены на сайте компании.

CollectingCars Porsche 911 RSR Evo

По своей сути модель является трековой версией Carrera RS 1995 года выпуска с доработанным силовым агрегатом.

Под капотом автомобиля функционирует экспериментальный мотор RSR Sprint. Этот «движок» является большой редкостью. Их собрано всего 45 штук.

Силовой агрегат отличается облегчёнными и усиленными компонентами из титана, улучшенной системой зажигания и технологичными дроссельными заслонками. Рабочий объёмом мотора составляет 3,8 литра, а мощность равна 410 л. с. Это на 20 л. с. больше, чем у заводской версии Carrera RS.

Ранее компания TechArt представила кабриолет GTstreet R. Машина была создана на базе модели Porsche 911 Turbo. Модель оснащается аэродинамическим обвесом из углеволокна.

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