Тирасполь, 14 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В ходе 1582 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 502 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 60 291 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 55 184 человека, в том числе 270 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1403 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали два таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1558 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 478 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 257 человек. В республике зафиксировали семь случаев смерти пациентов с COVID-19.