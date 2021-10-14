Канберра, 14 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Число работающих людей в трёх регионах Австралии сократилось более чем на 280 тыс. человек за последние три месяца. Причиной стали локдауны, вызванные распространением штамма коронавируса «Дельта», следует из данных национального бюро статистики, представленных 14 октября.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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Карантины вводили летом в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории. В сентябре работу потеряли более 111 тыс. человек, в августе и сентябре вместе — 138 тыс. человек.

За сентябрь уровень безработицы в стране подрос на 0,1 процентного пункта — до 4,6%. За последние три месяца занятых стало на 280 тыс. меньше.

В бюро статистики отметили, что люди остаются без работы или трудятся по сокращённому графику. Особенно проблемы на рынке труда заметны в наиболее густонаселенных районах, в последние месяцы закрытых на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Австралии зафиксировали рекордное число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции — 2750. При этом по всей стране проходят лечение 705 пациентов с COVID-19.

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