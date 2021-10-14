Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии снизилось до 23%
Джакарта, 14 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что число положительных случаев снизилось до 23,3% за последнюю неделю, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«На прошлой неделе произошло значительное снижение заболеваемости на 23,3%, а уровень смертности на этой неделе также снизился на 31,9%, почти на 32%», — отметил Вику Адисасмито.
Кроме того, по словам Вику Адисасмито, соблюдение общественностью протоколов здравоохранения в настоящее время колеблется, поэтому необходимо следить за ростом случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Австралии в Индонезии Пенни Уильямс посетила провинцию Западная Ява с рабочим визитом.